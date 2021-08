Se billedserie Majken Nørregaard til venstre og Julie Skov til højre. Der skal både spilles hockey og laves gymnastikøvelser i den store sal. Fotos: Jeppe Sahlholdt

Nyt seniorparadis åbner i den gamle Ehlers-bygning

Næstved - 31. august 2021 kl. 10:20 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Væggene er malet, motionscyklerne er monteret og nettet på bordtennisbordet står snorlige.

Om få måneder åbner Næstveds nye motionscenter for seniorer, SMART-LIV.

Det mere end 1.000 kvadratmeter store center åbner i den gamle Ehlers-bygning i hjertet af Næstved den 1. november, og på lørdag inviterer de to iværksættere og snart nyuddannede fysioterapeuter, Julie Skov og Majken Nørregaard, til åbent hus.

Julie Skov på 23 år og Majken Nørregaard på 24 år fik idéen til et motionscenter i januar, og siden er det gået stærkt.

- Vi synes virkelig, at Næstved mangler et tilbud, som henvender sig til ældre. Ikke kun i forhold til motion og genoptræning, men især også et sted, hvor man kan kigge forbi og drikke en kop kaffe med hinanden. Måske spille et brætspil eller gå en spontan tur i skoven, siger de to unge iværksættere.

Begyndte at græde Idéen til motionscenteret kom, da de to kvinder var i praktik på fysioterapeut-uddannelsen. En dag var de på besøg hos et af de kommunale tilbud, hvor ældre kan genoptræne efter et fald eller lignende.

Sådan et forløb varer typisk 10 uger, men efterfølgende har kommunen ikke nogen tilbud, der blander motion med socialt samvær.

- Det satte sig virkelig i os, da vi så hvordan de her mennesker begyndte at græde, når tilbuddet sluttede. De vidste ikke, hvordan de skulle se hinanden igen. Det fysiske møde gjorde virkelig en stor forskel for dem - både mentalt og fysisk, siger Majken Nørregaard.

Bobspil og billard SMART-LIV henvender sig særligt til seniorer, som i dag skal planlægge deres dagsaktiviter på flere lokationer. I centeret er der derfor tre rum med træningsudstyr. Både motionscykler og andre træningsredskaber. Derudover er der købt et bordtennisbord, et billardbord, bobspil, en dartskive og et fjernsyn. Stedet skal være som et stort fritidshjem, fortæller de to fysioterapeut-studerende.

De kommer i starten til selv at stå for både træning, rengøring og alle de andre daglige gøremål, som hører med til jobbet som ejere af et så stort træningscenter. Sideløbende skal de skrive deres bachelorprojekt, der skal afleveres i januar.

- Selvom vi er unge og stadig under uddannelse, så kommer vi til at bruge vores faglighed. Vi ved, hvad vi laver, siger Julie Skov.

De to veninder fra studiet har begge arbejdet siden de var 15 år, og alt i centeret er købt med deres egne penge.

- Vi har knoklet hver eneste sommerferie, jul og i weekender for at spare sammen. Vi bruger vores egne penge på huslejen, og tror 100 procent på, at vi nok skal få stablet noget godt på benene. Vi håber virkelig på, at vi får en masse glade medlemmer, siger Majken Nørregaard.

Medbestemmelse De to fysioterapeuter skal bruge de næste to måneder på at få de sidste hyggelige detaljer på plads. Der er mange rum at fylde ud, og ét af dem er indrettet ganske specielt.

To antikke lænestole står foran et træbord tæt på træningslokalerne. På væggene hænger en masse billeder fra Næstved i gamle dage. Men der er plads til flere, og Julie Skov og Majken Nørregaard håber på, at stedet kan udvikle sig sammen med medlemmerne, som gerne må få medbestemmelse på indretningen.

- Vi skal eksistere for vores medlemmer, og vi vil lytte til deres behov og ønsker, så vi både kan skræddersy holdplanen og aktiviteterne, men også indretningen og hyggen, siger Majken Nørregaard.

I første omgang skal de to kommende fysioterapeuter holde åbent hus på lørdag den 4. september, og de håber på fuldt hus. Et medlemsskab kommer til at koste 399 kroner om måneden, og så vil der være fri adgang til de to saunaer, træningslokalerne og kaffemaskinerne.

- Vi håber på at skabe et sted, en klub, hvor vores medlemmer kommer og går. Hvis de har lyst til at bage en kage i køkkenet, så skal de være så velkomne til det, siger Julie Skov.

