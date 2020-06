Selvom offentligheden ikke var blevet inviteret til arrangement, fandt et par nysgerrige alligevel vej og fik hørt om planerne for boligerne.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt seniorbofællesskab opkaldt efter Herman Kähler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt seniorbofællesskab opkaldt efter Herman Kähler

Næstved - 23. juni 2020 kl. 21:07 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frihed, fællesskab, natur og kompetencer i spil. Det er de fire nøglebegreber for det kommende bofællesskab for seniorer på Fasanvej, hvor første spadestik blev taget mandag.

Det blev gjort i fællesskab af borgmester Carsten Rasmussen (S) og Tetris-koncerndirektør Rasmus Friis. Førstnævnte solgte i foråret den 43.000 kvadratmeter store grund til sidstnævnte for en sum på 8,5 millioner kroner.

Interessant historie De to var dog ikke ene om opgaven, som også blev løst af Lars Kähler, der var kommet hele vejen fra Randers. Han er oldebarn af Herman August Kähler, efter hvem bofællesskabet er opkaldt Hermanhave.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at det bliver opkaldt efter ham. Han har jo udrettet meget for byen og dansk keramik i det hele taget, så det er fint, at han får lidt omtale, siger Lars Kähler, hvis bror, Søren Kähler, som i øvrigt bor blot et langt stenkast fra byggepladsen, også var til stede.

Herman Kähler satte i den grad Kähler-navnet på både Danmarks- og verdenskortet. Om hvorfor seniorboligerne lige præcis opkaldes efter ham fortæller Martin Wagner, kommunikationschef i Tetris:

- Vi kiggede efter en person, som har gjort noget godt for byen eller fællesskabet, og vi var forbi nogle stykker, men valget faldt på Herman Kähler. Jo mere, vi dykkede ned i Kählerhistorien, jo mere interessant blev det. Herman var virkelig en iværksætter.

Ingen forsinkelser Tetris bliver til oktober færdige med et lignende byggeri i Slagelse, Ibihaven, som er opkaldt Ibi Trier Mørch, arkitekt og kunsthåndværker, ligesom selskabet er i gang med at opkøbe flere grunde til samme formål på Sjælland. Bofællesskabet i Næstved bliver bygget i to etaper, hvor halvdelen af de 108 boliger ventes at være færdige i marts næste år. De sidste i 2022.

- Tidsplanen holder, og coronaen har ikke betyder forsinkelser. Vi vil gerne rose Næstved Kommune for at få byggetilladelserne på plads, hvor vi har oplevet, at det har knebet i andre kommuner, hvor medarbejderne har været hjemsendt. Og interessen for de nye boliger er stor: I weekenden fik jeg 17 mails fra folk, der gerne vil skrives på interesselisten, siger Martin Wagner.

Området ved Fasanvej har tidligere huset et bofællesskab - for 2000 år siden. Det har arkæologiske forundersøgelser afsløret.

relaterede artikler

Eksklusive lejeboliger ramt af byggesjusk 22. maj 2020 kl. 04:43

Her skal der bygges 108 seniorboliger 10. maj 2020 kl. 11:36

Lev livet sammen: Kæmpe bofællesskab på vej til byen 09. maj 2020 kl. 04:43