Regeringen fremlægger i dag et nyt energiudspil, hvor de lægger op til at sænke elvarmeafgiften fra i dag 40 øre til 15 øre i 2021. Arkivfoto

Nyt regeringsudspil i dag: Boligejere skal have billigere elvarme

I et energiudspil, som regeringen i dag fremlægger, lægges der op til at reducere den såkaldte elvarmeafgift fra i dag 40 øre pr. kilowatt-time til 15 øre i 2021.

Han er glad for udsigten til, at elvarme-forbrugerne kan se frem til en lavere regning.

Desuden håber regeringen med udspillet at kunne give boligejere et incitament til at skifte brændselstyper som oliefyr og brændefyring ud med el i form af radiatorer og eldrevne varmepumper.

- For mange, der i dag bor på landet og opvarmer med for eksempel oliefyr, kan det ikke betale sig at skifte til elvarme. De skal have et incitament til at skifte opvarmningsmetode til el, og det kan de få med en sænkelse af elvarmeafgiften, mener Karsten Lauritzen.