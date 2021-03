Se billedserie En kvinde blev fundet livløs i en baggård. Foto: Kim Palm

Nyt om livløs kvinde i baggård

Næstved - 30. marts 2021 kl. 20:06 Kontakt redaktionen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik tirsdag klokken 12.41 en anmeldelse om en livløs kvinde, der lå i en baggård til en ejendom på Uffesvej i Næstved, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Kvinden blev kort efter, at hun var fundet, erklæret død, og politiet har i løbet af eftermiddagen gennemført kriminaltekniske undersøgelser på findestedet. Kvinden er ikke endeligt identificeret, men meget peger på, at der er tale om en 72-årig kvinde fra Næstved.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen udtaler, at der ikke er noget i politiets foreløbige undersøgelser, der peger i retning af, at der er foregået et kriminelt forhold.

Sjællandskes reporter på stedet fortalte tidligere i dag, at et større område ved Uffesvej var spærret af, og hundepatruljer var i gang med at afsøge området. Naboer på stedet fortalte, at de har set en død kvinde liggende i gården, som man forsøgte at genoplive.

