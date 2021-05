Se billedserie Udstillingerne på Holmegaard Værk er med respekt for historien bygget op om kernen i det internationalt anerkendte glasværk, der har ligget på matriklen siden 1825. Værkstederne og ovnene står, som de blev forladt i 2008, og som hjertet i Holmegaard Værk har de bevaret deres vigtige status, og det vækker opsigt i udlandet. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Nyt museum nomineret til prestigefyldt international pris: - Det er en kæmpe ære

Næstved - 26. maj 2021 kl. 11:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Det er blot et år siden, at Holmegaard Værk - faktisk præcis på søndag - men allerede nu har museet i Fensmark ved Næstved markeret sig i flere sammenhænge internationalt.

Læs også: Glaskunst på den vilde måde

I slutningen af sidste år blev et tv-klip om museet set af mere end 200 millioner mennesker verden over, og nu er man så blevet nomineret til den prestigefyldte Museums+Heritage Awards i kategorien »International Exhibition of the Year« (årets internationale udstilling). Det er den eneste kategori, der er åben for udenlandske museer i den britiske prisuddeling.

- I museumsverdenen bliver det ikke meget større. Det svarer til, når en dansk film bliver nomineret til en britisk BAFTA-pris. Alene nomineringen er en kæmpe ære i sig selv, fordi vi er oppe mod de bedste i verden, siger Thorbjørn Kolbo, der er museumschef hos Museum Sydøstdanmark.

Og det har han da også ret i, for blandt de øvrige kandidater findes blandt andre internationale sværvægtere som The Metropolitan Museum of Art i New York og MAS Antwerpen.

Et unikt DNA Holmegaard Værk er en del af Museum Sydøstdanmark, og her har man flere gange inden for de seneste år opnået nominering til Museums+Heritage Awards. Senest var i 2018, hvor museet udmærkede sig for deres udgravning og udstilling »Vikingeborgen«.

Ifølge Thorbjørn Kolbo skyldes den store internationale succes blandt andet, at museet, som et af de få herhjemme, har sin egen tegnestue:

- Vi har brugt mange år på at udvikle vores eget formsprog og et unikt DNA for vores udstillinger. Det betyder, at vores medarbejdere tager stort ejerskab over produktionerne, fordi vi selv står bag det hele fra start til slut. Det høster museet frugterne af nu, fortæller han.

Analog tilgang Den nominerede udstilling på Holmegaard Værk rummer intet mindre end 42.000 unikke Holmegaard-glas og 6.000 særegne Kähler-genstande. Da museet skabte den, var det et bevidst valg at gå væk fra mange af de digitale løsninger, som i væsentlig grad præger museumsscenen i disse år. I stedet blev der introduceret en gentænkt analog tilgang til museumsoplevelsen.

- Det er en opsætning, der i høj grad er renset for skærme, iscenesættelse og scenografi. I stedet for at være passive beskuere skal gæsterne i stedet se og lytte, åbne deres sanser, mærke kreativiteten og føle kunsthåndværket på deres egen krop. De kan endda selv få fingrene helt ned i materialerne i vores kreative værksteder. Dét er omdrejningspunktet for Holmegaard Værk, forklarer Thorbjørn Kolbo.

Vinderne ved Museums+Heritage Awards afsløres ved en virtuel præmieoverrækkelse 1. juli.

