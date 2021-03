Fuglebjerghallen bliver nyt coronatest center torsdag og lørdag fra klokken 9 til 19. Foto: Jens Wollesen

Nyt kviktestcenter for Covid-19 på vej

Næstved - 29. marts 2021 kl. 18:26 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

I denne uge åbner Falck for coronatest i Fuglebjerg. Det bliver Fuglebjerghallen, som stiller lokaler til rådighed for hurtigtestcentret. Hver torsdag og lørdag bliver det muligt at få lavet en coronatest uden tidsbestilling mellem klokken 9 og 19 i hallen.

Det har gennem et stykke tid været et ønske fra Næstved Kommunes side, at få oprettet et test-sted i den vestlige del af kommunen. Direktør i Næstved kommune Jakob Bigum Lundberg har tidligere fortalt, at det er vigtigt for at følge, hvor smitten geografisk flytter sig rundt, og kunne tilbyde pop-up hurtigtest i nærområdet.

Åbent i påsken Med åbningen af et teststed i Fuglebjerghallen må man begrænse testmulighederne andre steder. Hurtigtest på Troensevej lukker om torsdagen, og i Fensmark er der ikke længere tests om lørdagen.

Det sker, fordi antallet af podere er begrænset. Falck har to testhold, som cirkulerer mellem de nu fem pop-up-steder i kommunen. Når der åbner teststed i Fuglebjerg, for at dække kommunen bedre geografisk, må man reducere åbningen fra fire til tre dage på Troensevej og i Fensmark. Næstved Kommune arbejder dog fortsat for at få yderligere test-kapacitet i hele kommunen, men det er Region Sjælland, der bestemmer hvor mange podere kommunerne har råderet over.

Ændringerne sker fra mandag den 29. marts, og teststederne holder åbent hele påsken. Se en oversigt over teststederne og deres åbningstider på Næstved Kommunes Facebookside eller på Falcks hjemmeside.

