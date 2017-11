Nyt kæmpecenter i Næstved

Et nyt kæmpecenter med en række stor-butikker skal forsvare Næstveds position som Sydsjællands handelscentrum. Næstved Kommune har solgt en stor grund til udviklingsfirmaet Innovator, som nu går i gang med at udvikle et nyt indkøbscenter. Det sker i samarbejde med Retail Architects og Årstiderne Arkitekter.

- Det nye center vil sætte yderligere gang i vores vækst og udvikling. Og det viser, at også investorer uden for Næstved er overbeviste om, at vi er værd at investere i. Næstved Stor-Center har fem millioner kunder om året, så det er et attraktivt område, siger borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske.