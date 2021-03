- Det lyder som et vanvittigt spændende projekt, hvor der er blevet nytænkt på et vigtigt område. Vi har længe tænkt på at udvikle vores efterværnsindsats, og det ser vi en god mulighed for at få gjort her, fortæller leder af Ungenetværket i Næstved, Dorthe Torstensen. Privatfoto

Nyt initiativ giver udsatte unge muligheder for en bedre fremtid

Næstved - 17. marts 2021 kl. 19:44 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Seks nøje udvalgte unge fra Ungenetværket i Næstved Kommune får fra uge 13 og et år frem en unik mulighed for at gennemgå et personligt udviklingsforløb.

Det gør de gennem EMPOWER4U-forløbet hos Børnehjælpsdagen, hvis formål er at styrke de unge udsatte både personligt og socialt, så de bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Det overordnede mål er, at de unge kommer i uddannelse eller job.

Det er Børnehjælpsdagen, som siden 2017 har stået bag efterværnsindsatsen EMPOWER4U, der hjælper nuværende og tidligere anbragte, eller udsatte unge i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv. Men det er første gang, at der bliver tale om et samarbejde mellem kommuner og Børnehjælpsdagen.

Ude af kommunen Med efterværnsindsats menes der unge i alderen fra 16 til 24 år. Når de udsatte unge fylder 18 år falder de ud af de kommunale hænder, da de bliver myndige, men dette forløb skal sikre, at de unge får mod på at tage ejerskab og ansvar for deres liv og bliver vedholdende i at opnå deres mål og styrke troen på egen formåen.

Netop efterværnsindsatsen er en medvirkende årsag til, at Næstved Kommune for første gang har givet tilsagn til at være med i projektet.

- Det lyder som et vanvittigt spændende projekt, hvor der er blevet nytænkt på et vigtigt område. Vi har længe tænkt på at udvikle vores efterværnsindsats, og det ser vi en god mulighed for at få gjort her, forklarer Dorthe Torstensen, som er leder af Ungenetværket i Næstved.

Ser frem til samarbejde Også Børnehjælpsdagen ser frem til at få udbredt samarbejde kommunalt.

- Ved at få kommunerne med ombord sikrer vi, at kommunerne og de unge kan se en værdi i det, vi laver. Det er kommunerne, som selv har rekrutteret de udsatte unge, og med deres accept har tilmeldt dem forløbet, forklarer projektleder hos Børnehjælpsdagen, Amanda Drisgaard Hansen.

Kun ti kommuner med Børnehjælpsdagen har indledt samarbejde med foreløbig 10 kommuner, som foruden Næstved også tæller Hvidovre, Ikast-Brande, Ishøj, Kerteminde, Kolding, København, Nyborg, Ringsted og Vejen Kommune.

For udenforstående kan det virke af lidt få kommuner, som er med i projektet, men det er der ifølge Amanda Drisgaard Hansen en god grund til.

- Vi tilbyder 48 pladser på forløbet, og det tager tid for kommunerne at udvælge de rette unge til at være med i forløbet. Allerhelst ville vi gerne udbyde forløbet til langt flere udsatte unge og kommuner, men det er ressourcerne ikke til lige i øjeblikket, fortæller hun.

Projektet indeholder en personlig mentor for alle de unge, hvor de kan mødes en gang om ugen til en snak om alt mellem himmel og jord, mens en indledende og afsluttende bootcamp skal udvikle de unges sociale og personlige kompetencer.

De første resultater fra de tidligere hold viser, at 97 procent af de tidligere deltagere er i job eller uddannelse efter to år.

