Nyt i drabssagen uden lig: Kassevogn fundet med blodspor efter offer

Dengang 40-årige Henrik Madsen forlod Karrebæksminde Feriecenter efter et heftigt skænderi 11. november, fremgik det af en efterlysning i TV2-programmet Station 2 i januar 2011 - knap tre måneder efter hans forsvinden. To mænd er senere blevet dømt for at henholdsvis bestille og gennemføre et drab på Henrik Haugberg Madsen, men liget er aldrig blevet fundet. Nu har et dokumentarhold fra TV2 fundet en varevogn med blod fra offeret, hvilket bringer nyt lys over sagen, der blev kendt som drabssagen uden lig. Det fremgår af femte afsnit af dokumentarserien »Drabet uden lig«, som sendes klokken 20 i aften på TV2. Foto: TV2s program Station 2 - Efterlyst.