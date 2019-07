Se billedserie Fra venstre mod højre er det kulturminister Joy Mogensen (S), rektor på RUC og næstformand i Herlufsholms bestyrelse Hanne Leth Andersen, provst Anna Helleberg Kluge, medlem af byrådet og Kulturudvalget Charlotte Roest (S) og grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand. Sidstnævnte stod for rundvisningen, og her fremviser hun nogle af de mursten, hvor afgangselever har indridset deres navne.

Send til din ven. X Artiklen: Nysgerrig minister roser Næstveds frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nysgerrig minister roser Næstveds frivillige

Næstved - 10. juli 2019 kl. 16:13 Af Tekst og foto: Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nytiltrådte kulturminister, Joy Mogensen, vælger at bruge en del af sin sommerferie på at rejse rundt i landet og aflægge besøg hos kulturinstitutioner, og tirsdag havde hun takket ja til at overvære en koncert under Herlufsholm International Chamber Music Festival (Hicsum).

Det gav mulighed for, at grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand kunne give en halv times guidet rundtur forinden, men ministeren kunne sagtens have brugt mere tid, for hun var meget nysgerrig og havde mange spørgsmål om skolen.

Særligt fanget blev hun og rundturens øvrige deltagere af Herlufsholms naturfaglige museum, som med rundviserens ord er »den mest politisk ukorrekte samling nogensinde«. Her er gennem tiden samlet udstoppede aber af flere slags, vilde kattedyr, strudse, et bæltedyr og kraniet fra en indisk elefant samt - og hold nu fast - en »negerkvinde«, som der står på skiltet - for bare at nævne nogle få ting.

Her kom Joy Mogensens kamera på telefonen ivrigt i brug, hvilket det havde været på hele rundvisningen. Der var ingen tvivl om, at ministeren mente det, når hun efterfølgende sagde til Sjællandskes udsendte, at det havde været »vildt spændende«.

- Jeg kan godt lide, at man behandler kulturarven på den måde, at det ikke er noget dødt. Som man har gjort her på Herlufsholm, hvor noget gammelt er blevet renoveret, så nutiden hilser på og går i spænd med historien. Det samme er Grønnegade Kaserne et godt eksempel på, hvor man har fået noget helt nyt, men stadig bevaret historien, sagde hun.

Kulturministeren havde samtidig ros til Næstved som kulturby:

- Der gøres meget for kulturen i Næstved, hvilket jeg også har kunnet se fra min stol som borgmester i Roskilde. I er især båret af de frivilliges store indsats og den store mængde tid, de ligger i de. Der er et fantastisk samarbejder med institutionerne i byen - som her Herlufsholm - og på den måde bliver 2 og 2 nogle gange til både 5, 6 og 7, lød det fra Joy Mogensen.

Hun sluttede aftenen med at nyde en koncert med klavertrioer med klarinet til Hicsum-festivalen, der fortsætter frem til på fredag.