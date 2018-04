Se billedserie Arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen er godt tilfreds med udviklingen, som han forventer fortsætter i 2018.

Nye tal: Stor tilfredshed med antallet af førtidspensioner

Næstved - 15. april 2018 kl. 15:48 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for det seneste år er antallet af borgere i Næstved, der bliver tildelt førtidspension steget kraftigt.

Det ligger der en lokalpolitisk beslutning bag, men hvordan ser det ud i forhold til de andre kommuner, som man normalt sammenligner Næstved Kommune med.

Her viser det sig at Næstved ligger pænt over gennemsnittet.

I 2017 blev der tildelt 34,7 førtidspensioner pr. 10.000 indbyggere her i kommunen. Gennemsnittet i den såkaldte klynge, som Næstved hører til, er på 27,2 pr. 10.000 indbyggere, mens landsgennemsnittet er 26,9.

Det kan man se i de tal som Ugebrevet A4 og Avisen.dk har offentliggjort på baggrund af tal fra Jobindsats.dk samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I Næstved Kommune blev der i alt tildelt 174 førtidspensioner i 2017 mod 89 i 2016.

Arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen er godt tilfreds med tallene, som viser, at Næstved ligger lige over landsgennemsnittet, og det var netop, hvad lokalpolitikerne ønskede, fortæller han.

- Vi skal jo gøre, hvad politikerne siger, siger han.

Han mener, at det er vigtigt at ligge tæt på gennemsnittet, da det kun er rimeligt, at alle borgere får en nogenlunde ensartet behandling i hele landet.

Han forventer, at tallene i 2018 vil ligge på samme niveau som i 2017.

Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K) er også tilfreds med, at Næstved Kommune ligger lidt over gennemsnittet.

- Jeg synes, det er, som det skal være, siger hun, da det ligger i lige linje med det udvalget besluttede i efteråret 2016.

Hun mener, at de er kommet regeringen i forkøbet med at løse lidt op for et meget rigidt system.

- De, der kan, skal klare sig selv. De andre skal have hjælp. Jeg tror, vi har ramt rigtigt, siger hun.

