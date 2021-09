Yaseen Kader var sikker på, at Kim og Gitte Rasmussen var de rette personer til at drive Rugvængets Smørrebrød videre. Det kunne også meget vel have været tilfældet, hvis ikke de var blevet ramt af coronanedluknignerne. Arkivfoto: Helle Hansen

Nye smørrebrød på vej til Rugvænget?

Næstved - 07. september 2021 kl. 13:49 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Forhåbentlig kommer der igen smørrebrødsforretning på Rugvænget i Næstved.

Det er i hvert fald intentionen hos ejeren af ejendommen Rugvænget 5-7 Yaseen Kader. Men i og med det var mandag, at Rugvænget Smørrebrød ApS gik konkurs, er det endnu lidt for tidligt at kunne sige noget mere konkret.

Vender tilbage Yaseen Kader købte ejendommen, dengang Ernst og Mette Bach gik konkurs med deres smørrebrødsforretning. Han købte ejendommen pr. 1. juli sidste år og overdrog nøglerne til Kim og Gitte Rasmussen lige før 1. november 2020.

- Jeg talte med kim i går (mandag, red), og han vil vende tilbage, når de lige har sundet sig lidt, siger Yaseen Kader, som tænker, at der måske kunne være en af de ansatte, som ville tage over.

Yaseen Kader har ikke fået nøglerne retur endnu.

For stor en mundfuld Siden 2003 har Yaseen Kader ejet og drevet Gastronomia Italiana ApS på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg.

Indtil 31. juli sidste år drev han også La Vecchia Gastronomia Italiana på Falkoner Allé, men den lukkede altså her under corona efter at have eksisteret i mere end 15 år.

- Jeg har før selv haft både smørrebrød og bagerforretning, og det er meget omfattende at have begge dele samtidig, siger han.

- Måske de skulle have skåret noget af det fra, siger han og henviser til, at Kim og Gitte Rasmussen har solgt alt fra dagens ret over smørrebrød på hjemmebagt rugbrød til a la carte retter, brød og konditorkager, desserter, buffet anretninger til selskaber og kagemænd og kagekoner efter bestilling.

Fremtiden Yaseen Kader har tilbudt indehaverne at få henstand med og også en lavere husleje, men denne gang var det for sent.

Tidligere har han også talt om muligheden af at åbne en lokal udgave af Gastronomia Italiana på Rugvænget, men det er ikke i spil lige nu.