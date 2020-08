Se billedserie Så er der igen kommet skilte op, som forbyder gaderæs på Ydernæs. Skiltene blev sat op mandag, og skiltene stod der stadig tirsdag eftermiddag.Fotos: Helle Hansen

Nye skilte mod ulovligt gaderæs

Næstved - 26. august 2020 kl. 11:55 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu står der igen skilte, som forbyder gaderæs på Ydernæs i Næstved. De nye skilte er version to og blev mandag sat op på Industrivej ved »indkørslen« til Ydernæs.

De første af slagsen blev sat op fredag den 7. august og blev udsat for hærværk og fjernet den følgende nat af personer, som åbenbart ikke brød sig om budskabet:

At det nu er forbudt for biler og motorcykler at være i området fra klokken 20 til 02, medmindre man har et lovligt ærinde hos firmaer eller beboere på Ydernæs.

Solide stænger De nye stænger virker meget solide og er næppe så nemme at skære over med en skærebrænder.

- Vi vil kraftigt opfordre til, at ingen forgriber sig på de nye skilte. Det vil på ingen måde gavne den dialog, vi nu har gang i med kommunen, siger Kenneth Clausen, som for to uger siden starten Facebookgruppen »Striben Sjælland. Stedet hvor det kan gøres lovligt« og arbejder på at stifte en forening, der kan stå for lovligt gaderæs.

Gruppen er sidenhen omdøbt til det mere mundrette »Striben Sjælland-Legal« og er allerede oppe på knap 1900 medlemmer.

Stadig ræs I perioden uden skiltene er der stadig blevet kørt ræs på Ydernæs.

- Det er ikke noget, vi her i gruppen har noget med at gøre. Det tager vi kraftigt afstand fra, understreger Kenneth Clausen, som lige nu bruger stort set al sin fritid i bestræbelserne på at finde et lovligt alternativ til gaderæset på Ydernæs.

Sammen med Nikolaj Winckler Andersen styrer han Facebookgruppen, har været på Nisseringen og tale med Gert Nielsen, som er formand for Næstved Motorklubs Autoafdeling, om et samarbejde og har også fået sendt en mail af sted til kommunen som oplæg til en konstruktiv snak.

- Jeg gør det lige så meget for alle andres skyld, som for min egen, siger den 21-årige gut, der sidste år flyttede fra Skælskør til Næstved. Han kører ikke selv ræs men kan godt lide at kigge på biler.

Nedskæringen af det første sæt skilte, som blev sat op på Industrivej, efterforskes som en hærværkssag af politiet.

DNA-spor Der blev taget DNA-prøver på stængerne, som stod tilbage efter hærværket. Politiet har dog endnu ikke fået nogen tilbagemelding på prøverne.

- Det tager flere uger endnu, før der er svar på dem, oplyser Anne Dorte Hoppe Søe fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis kommunikationsafdeling.

Men nu har politiet atter et værktøj til at stoppe gaderæserne og deres publikum fra at opholdes sig på Ydernæs.

