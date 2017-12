Se billedserie - Jeg er jo lidt stædig, siger strikdesigner Stinne Gorell som forklaring på, at hun stadig har gang i den bæredygtige strik og kæmper for at nå et større publikum. Privatfotos

Nye partnere skal skabe vækst hos Stinne Gorell

Næstved - 15. december 2017 kl. 18:35 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har været i gang med mit eget design i otte år nu, og hidtil har der været så meget tryk på, at der kun har været tid til at slukke ildebrande. Nu skal der være tid til at tænke tanker.

Ordene kommer fra strikdesigneren Stinne Gorell, som er født og opvokset i Næstved men i dag bor lige på den anden side af kommunegrænsen i Kostræde Banker.

Hun har hele tiden haft travlt, men nu skal nye partnere sørge for, at strikket i endnu højere grad kommer ud over rampen. Styrkelsen af firmaet skal ske indenfor PR, strategi og marketing.

I denne uge er der åbent i hendes butik Fabric Fabrik på Omøvej torsdag-lørdag, og i næste uge op til jul er her åbent alle hverdage.

Efter nytår vil her kun være åbent den første uge hver måned, så hun får frigjort noget tid, der i dag er bundet i forretningen og på kontoret.

- Firmaet skal gerne til at vækste ret eksplosivt, og produktionen kan godt følge med, understreger hun, der også vil gøre det mere i pop up shops rundt omkring på de dyrere turiststeder både her hjemme og i udlandet.