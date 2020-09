Nye og gamle rynker er klar til at indtage Paris

Corona-pandemien fik i år sat en stopper for turen til byernes by. I stedet valgte det lokale hold Team Rynkeby Storstrøm at cykle rundt i Danmark. Derfor har alle deltagere på 2020-holdet fået tilbud om at komme med på cykelturen til Paris i 2021. Samtidig fik holdet mulighed for at udvide til 60 ryttere for at give plads til nye. Det betyder, at 38 ryttere på Team Rynkeby Storstrøm 2021 er gengangere fra 2020. Derudover har flere gamle rynker, der tidligere har cyklet med på holdet valgt at søge. Otte af dem har fået en plads på holdet, og de resterende 12 er helt nye deltagere.