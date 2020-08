Nye love om gaderæs tættere på: Kan koste bil og 20 dages fængsel

Sideløbende med at lokale unge arbejder for at finde en lovlig måde at køre gaderæs på, går nye lovforslag til kamp mod vanvidsbilister og gaderæs. Hvis alle love bliver, som udspillet lægger op til, så bliver det et farvel til gaderæs, som vi kender det.