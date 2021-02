Nye køleskabe skal hjælpe med at stoppe spild af fødevarer

Den består at to industrikøleskabe til en værdi at 10.000 kroner. Stop Spild Lokalt får nu mere plads til at opbevare de indsamlede fødevarer.

Kæmpe indsats

Stop Spild Lokalt får prisen for den kæmpe indsats for at forhindre at mad går til spilde og for at hjælpe mennesker, der har behov for fødevarehjælp.