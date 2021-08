Send til din ven. X Artiklen: Nye Borgerlige ønsker massefyring på jobcentret: De kan blive hjemmehjælpere! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye Borgerlige ønsker massefyring på jobcentret: De kan blive hjemmehjælpere!

Næstved - 10. august 2021 kl. 09:00 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige løftede mandag sløret for sin omfattende økonomiske plan, der skal tage livtag med den offentlige sektor og give danskerne skattelettelser for over 100 milliarder kroner.

Læs også: Teaterprogram må ikke deles ud til folk der siger nej til reklamer

Finansieringen vil partiet blandt andet finde ved at nedlægge Danmarks Radio, at afskaffe udviklingsbistanden og efterlønnen, ligesom dagpengene for nyuddannede skal sættes ned.

Derudover lægger partiets 2035-plan op til at barbere de offentlige udgifter med 85 milliarder kroner, og 100.000 offentligt ansatte må se sig om efter et andet job, da partiet vil skære 100.000 mennesker fra i den offentlige sektor.

Fyrer 7000 årligt Den manøvre skulle man tro ville give lange køer foran landets jobcentre, men de »frigivne« offentligt ansatte må klare sig selv, ifølge partiet. Alle jobcentrene skal nemlig også nedlægges.

Det centrale tema i Nye Borgerliges plan er at styrke det private på bekostning af det offentlige.

I planen sætter partiet allerede nu adresse på nogle - men langt fra alle - af pengene. Danmarks Radio, som vi kender det, skal nedlægges, DSB skal ikke længere stå for at køre togene, og frem mod 2035 skal der hvert eneste år skæres 7000 offentligt ansatte.

Et godt sted at starte, er ifølge Nye Borgerliges borgmesterkandidat i Næstved, Githa Nelander, beskæftigelsesområdet, der paradoksalt nok hjælper og vejleder arbejdsløse.

- Jeg ser et klart overforbrug af ansatte på det område. Der er noget sygt i det system, hvor selv de veluddannede knækker. Ellers velfungerende mennesker, der tager medicin for at klare møderne, fortæller hun.

Monstrum af et system Jobcentrene og store dele af den aktive arbejdsmarkedspolitik skal ifølge partiet afskaffes, og borgerne skal i stedet sættes fri. Men med frihed følger ansvar, og jobcentrenes kernefunktion, at hjælpe og presse folk til at få et job, er stadig lige vigtig. Det fortalte partileder Pernille Vermund i et interview med Berlingske Tidende mandag i denne uge.

- Hvis vi tager dem, der godt kan arbejde, men ikke vil, så vil jeg meget hellere sige, at når du har haft to år på dagpenge og ryger på kontanthjælp, så skærer vi ydelsen hver tredje måned, du ikke kommer i job - og på den anden side sænker vi skatten, så det er attraktivt at arbejde. I mine øjne er det meget bedre end at have et monstrum af et system med mennesker, der bare skal piske og plage folk, fortalte hun til avisen.

Varme hænder Partiets lokale byråds- og borgmesterkandidat, Githa Nelander, er meget begejstret for partiets nye plan. Hun har med egne ord stor erfaring med den beskæftigelsesrettede indsats, og var som medlem i Dansk Folkeparti formand for det regionale arbejdsmarkedsråd, der repræsenterede 17 kommuner, ligesom hun tidligere har siddet i beskæftigelsesudvalget i Næstved Byråd.

Næstved Kommune kan ifølge hende sagtens skære langt over halvdelen af de 200 ansatte i kommunens jobcenter, og på den måde lade de arbejdsløse, der kan klare sig selv, gøre det. De allersvageste skal stadig have rådgivning, fortæller hun.

- Det skal være slut med dyre og overflødige aktiverinsplaner, registreringer af borgernes jobansøgninger hver eneste uge og andet bureakrati, der alligevel løber ud i sandet. Vi skal fokusere på de mennesker, der virkelig har brug for hjælp til at komme godt ind på arbejdsmarkedet, siger hun.

Spørger man Githa Nelander, hvor man så skal gøre af de mere end 100 offentligt ansatte i jobcentret i Næstved, som ifølge politikeren må se sig om efter et andet arbejde, er svaret at de skal finde jobs i det private.

- Vi mangler enormt meget arbejdskraft i servicesektoren - varme hænder i ældreplejen - eller de kan blive pædagoger! Ud i det private med dem, lyder det fra Githa Nelander.

Ikke konkret nok Sjællandske har været i dialog med arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune, Torben Bahn Petersen, men han ønsker ikke at gå i detaljer med et »politisk valgudspil«.

- Vi kæmper videre med de opgaver, der ligger, og jeg har ikke så meget at sige nu, før det bliver konkret, siger han.

relaterede artikler

Skoleleder overrasket over ønske om flere skoler 09. august 2021 kl. 15:16

Borgmesterkandidat: Næstved skal være blandt den bedste tredjedel i turisme 09. august 2021 kl. 10:57