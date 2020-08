Nyasa Wikonda Masoka fortalte mandag om sine oplevelser i Næstved Kommune, hvor hun efter 10 år ikke har lært dansk og ikke har fået arbejde. Hun forventer at få hjælp, men Næstved Kommune forventer, at den congolesiske kvoteflygtning selv tager initiativet. Resultat: Stilstand.Foto: Anders Ole Olsen

Artiklen: Nye Borgerlige går imod projekt: Drop fløjlshandskerne - de skal have et job

Nye Borgerlige går imod projekt: Drop fløjlshandskerne - de skal have et job

Næstved Kommune nar netop sat et lignende projekt i søen og Githa Nelander opfordrer til at man dropper det inden det er kommet i gang og koster endnu flere af borgernes skattekroner.

Det mener Nye Borgerliges byrådsmedlem Githa Nelander om de specieldesignede projekter, som mange kommuner skaber for at få især indvandrerkvinder i arbejde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her