Se billedserie Jytte Bak var med den dag Næstved Svømmehal åbnede i 1971. Fotos: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nybyg eller renovering? Jytte håber på bevarelse af sin elskede svømmehal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nybyg eller renovering? Jytte håber på bevarelse af sin elskede svømmehal

Næstved - 03. maj 2019 kl. 16:03 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skruer tiden tilbage til 1971. Den 10. januar 1971.

Læs også: Slut med sand på bunden af svømmehal

Samme dag døde den fransk modedronning Coco Chanel, men ellers er det ikke en dato, som går over i historien.

Lige med undtagelse af en stor indvielsesfest på Nygårdsvej i den sydlige del af Næstved by.

Her var en stribe lokale kendisser fra sportsverdenen samlet for at markere åbningen af prestigebyggeriet Næstved Svømmehal.

Blandt sportsstjernerne var fodboldspilleren Keld Bak og hans hustru Jytte Bak.

Keld Bak hoppede i det nye bassin med svømmere og løbere. Og han vandt svømmekonkurrencen.

Alle fik i dagens anledning en vase med et gyldent motiv af svømmehallen og ikke mindst datoen 10.1.1971.

Sjællandske har flere gange skrevet, at svømmehallen åbnede i 1973 og til sidst blev det for meget for Jytte Bak. Hun kontaktede redaktionen og som dokumentation medbragte hun sin blå glasvase.

73-årige Jytte Bak husker svømmehallens festlige åbning som var det i går.

Hun har en usædvanlig evne til at huske datoer.

- Jeg har lidt med datoer og har altid været god til at huske datoer.

- Det var en sjov dag med masser af mennesker. Dengang var det et rigtigt prestigebyggeri tegnet af Birger Nordsted-Jørgensen, siger Jytte Bak.

Siden da er der løbet meget vand gennem filtrene i svømmehallen. Mange af Næstveds børn har lært at svømme i hallen med skihop-taget, og tidens tand har sat sine spor. Bygningen er i stærkt forfald og det tekniske anlæg til rensning af vandet i bassinerne er slidt ned.

Ifølge en vurdering fra COWI, vil det koste 127 millioner kroner at renovere Næstveds tre svømmehaller. Den dyreste at få sat i stand er svømmehallen på Nygårdsvej. For at få svømmehallen opdateret, skal der bruges 82 millioner kroner. Renovering af Herlufsholm Svømmehal vil koste 27,7 million kroner og en renovering af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin koster på 16,7 millioner kroner.

Politisk er der flertal for at lukke de tre haller og bygge en ny svømmehal.

En tanke, som Jytte Bak har svært ved at forlige sig med.

Da hun i sin tid var dagplejemor, tog hun hver tirsdag børnene med i Næstved Svømmehal.

- Det var ugens højdepunkt, siger hun.

Jytte Bak bruger selv svømmehallen i ny og næ. Det samme gør hendes mand.

Hun har et nært forhold til bygningen og har svært ved at forestille sig, at én svømmehal kan rumme lige så mange mennesker som to svømmehaller og et varmtvandsbassin.

- Jeg håber, at svømmehallerne renoveres i stedet for at blive revet ned, siger hun.

relaterede artikler

Hvor skal svømmehallen ligge? 14. marts 2019 kl. 17:40

Én svømmehal skal være større end tre 14. marts 2019 kl. 13:00

Nyt borgermøde om svømmehaller 03. marts 2019 kl. 08:00