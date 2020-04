Fra fredag er Næstved Cityforenings nye webshop Næstvedshop.dk at finde på skærmen. Foto: Jan Jensen

Ny webshop skal hjælpe bymidten

Næstved - 04. april 2020

Et hastebidrag i coronatiden men også en ting, der er kommet for at blive.

I dag lancerer Næstved Cityforening webshoppen Næstvedshop.dk for at holde gang i bymidten på trods af krisen.

- Siden skal ikke erstatte de enkelte forretningers webshops, understreger citychef Daniel Lillerøi. Næstvedshop. dk er tænkt som et supplement til de fysiske butikker og deres egne hjemmesider:

- Den skulle gerne være med til at skabe nysgerrighed og opmærksomhed omkring bymidtens butikker, siger Daniel Lillerøi.

Idag ser bymidten desværre noget anderledes ud end, da Daniel Lillerøi tiltrådte:

- Det var godt nok ikke det syn, jeg regnede med ville møde mig en måned efter jeg startede som citychef, erkender han efter at have gået en tur gennem bymidten, hvor en del i dag er lukket ned.

Men den nye fælles webshop giver mulighed for at støtte lokale butikker uden fysisk at skulle bevæge sig rundt i bymidten.

Næstved Cityfiorening har en gang tidligere, tilbage i 2012, forsøgt sig med en fælles webshop for bymidtens butikker.

Da shopinæstved.dk åbnede i juni 2012 skete det med brask og bram. Åbningen blev markeret med et release-party på Hotel Kirstine, hvor borgmester Carsten Rasmussen klippede »snoren« og baronesse Helle Reedtz-Thott fra Gavnø foretog det første køb på den nye indkøbs-portal i form af et par solbriller fra Gitte Sass. 20 butikker var med fra start, og forventningerne var store. I november samme år var der målt 3.000 besøgende på siden og fem handler.

Portalen blev lukket i al stilhed i september 2013 efter alene det år at have kostet cityforeningen 127.000 kroner.

Men der er sket rigtig meget med nethandel siden da, og situationen er en helt anden i dag.

- Og vi er slet ikke ude i at bruge de summer på bymidtens nye hjemmeside, understreger Daniel Lillerøi. Det har kostet mellem 15.000 og 20.000 kroner at få lavet hjemmesiden hos en lokal webdesigner, og den umiddelbare vurdering er, at det max vil koste det samme at drifte den årligt.

Hvor mange forretninger, der når at komme på til åbningen i dag, vides ikke helt i skrivende stund.

Butikkerne har kun haft få dage til at reagere på tilbuddet, og torsdag eftermiddag var 12 butikker i gang med at lægge varer på de virtuelle hylder. Hver butik kan i første omgang lægge 20-25 varer på siden.

På Næstvedshop.dk kan man betale samlet for alle indkøb, og der er gratis udbringning.