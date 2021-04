Ny udstilling: Duo komponerer Kähler, kaffekopper og kønsroller

Bag udstillingen står de to kunstnere Pernelle Maegaard og Nina Maria Kleivan, som både sammen og hver for sig har skabt en række nye spændende værker i video, glas og keramik helt særligt til den gamle produktionshal Hytte 68.

- Det er et scoop at få to så spændende og erfarne kunstnere til Holmegaard Værk. Kleivan og Maegaard inddrager både deres eget liv og kunstneriske praksis i udstillingens værker, og det er derfor en meget personlig, humoristisk og tankevækkende udstilling, vi viser her, siger Holmegaard Værks faglige leder Mette Bielefeldt Bruun.