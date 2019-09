Det er firmaet C.C. Brun Entreprise A/S fra Herlufmagle, der står for byggeriet af den nye udskoling på Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej. De har sammen med deres samarbejdspartnere tegnet bygningen, som forventes at stå klar i starten af 2021. Illustrationer: C.C. Brun Entreprise A/S

Ny udskoling på vej: Elever flytter ind i starten af 2021

Det er netop offentliggjort, at det bliver C.C. Brun Entreprise A/S fra Herlufmagle, der har vundet udbuddet om at opføre udbygningen. Bygningen opføres på det grønne område lige uden for fagfløjen og bliver på i alt 1850 m2.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her