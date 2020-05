Se billedserie Skuespillerne Niels Ellegard (tv.) og Henrik Lykkegaard spiller med i forestillingen »Eks-mænd«, der er en humoristisk fortælling om to mænds rejse gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. Foto: Næstved Teater

Ny teatersæson begynder til efteråret

Næstved - 04. maj 2020 kl. 21:25 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterforeningen i Næstved håber og tror på, at det til efteråret atter vil være muligt at gå i teateret. Derfor har de netop sendt deres program på gaden for teatersæsonen '20/'21.

- Alternativet ville have været at give op på forhånd, og det gør vi altså ikke - vi satser, siger formand for Næstved Teater Jørgen Hvidtfelt.

I programmet fremgår de 22 forestillinger, der tilbydes i den kommende sæson, og som spænder over alle teatrets genre. Udover klassikere som »Et Dukkehjem« og »Den gerrige«, er der også mere moderne stykker at finde såsom »Emma ude af takt«, »Blinkende lygter« og »Eks-mænd«.

Musik i teateret Derudover kommer musik til at spille en dominerende rolle i teatersæsonen. Operetterne »Sommer i Tyrol« og »Hjerter i valsetakt«, »A Jungle Story« med stort jazzorkester, sangere og dansere samt »In the air tonight«, der en hyldest til Phil Collins, er nemlig også at finde på programmet.

De populære café-forestillinger fortsætter søndag eftermiddag kl. 16.00, hvor man sidder ved runde firemandsborde og kan nyde en genstand under forestillingerne. Et stykke, som bliver præsenteret som café-forestilling er »Close to You«. Stykket er baseret på »The Carpenters«. Fra Café Liva kommer Jacob Morild i »Hurra!« samt en Sting-cabarét: »Nothing 'bout me«, og så skal publikum ikke snydes for Figaros, som denne gang har kastet sig over »De 3 musketerer«.

Sæsonen rummer familieforestillingerne »Robin Hood« og »Sigurd fortæller om de græske guder«.

Teatertørst Salget af billetter til teatersæsonen er allerede i gang. Og Jørgen Hvidtfelt kan berette om 700 solgte billetter på førstedagen imod 500 billetter sidste år.

- Jeg fornemmer, at folk har opbygget et behov for at få oplevelser på kontoen igen, siger han.

På www.naestvedteater.dk kan man læse mere om de enkelte forestillinger og selv købe sine billetter. Der kan man også finde praktiske oplysninger om medlemskab, priser, salgsplan, parkeringsmuligheder og meget mere. Hjemmesiden åbner med det nye program torsdag 7. maj klokken 10.

