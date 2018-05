Ny tandlæge åbner snart: Lover godt smil

- Vi vil gerne have, at patienterne aktivt skal vælge os til - og vi ved, at vores klinik vil være et attraktivt alternativ med høj kvalitet og fair priser. Vi har jo bemærket, at der har været et behov for mere konkurrence her i byen, eftersom vi har mange fra Næstved som patienter på vores klinik i Slagelse, siger han.