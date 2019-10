Svømmehallen kommer til at ligge tæt på togforbindelse og ringveje øst for Næstved by. Foto: Anna C. Møhl

Ny svømmehal skal ligge uden for byen

Næstved - 30. oktober 2019 kl. 05:00 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for de næste to år skal spaden i jorden til Næstved ny svømmehal. Den skal ligge på Stenlængegård-arealet øst for Næstved by. Det står klart efter en helt usædvanligt rodet byrådsmøde tirsdag aften.

Byrådet skulle egentlig tage stilling til, om der skal bygges en ny svømmehal til 162 millioner kroner og hvor den skal ligge.

Hvor meget i politik synes at være klappet af på forhånd, tog debatten om svømmehallens beliggenhed en helt uventet drejning, da den konservative Helge Adam Møller bad om en udsættelse for at få afklaret nogle spørgsmål om en mulig placering på Næstved Havn. Han ønske kommer på baggrund af en udmelding fra Næstved Havns formand Kristian Skov Andersen (V). I Sjællandske foreslog han, at man smed en stang dynamit ind i siloen på midterkajen for at få plads til at bygge en svømmehal i Næstved Havn. Hans forslag kom få dage efter at han og resten af Byrådets økonomiudvalg havde sagt ja til at anbefale at placere den 162 millioner kroner dyre svømmehal øst for Næstved.

Efter en time lang debat om molen overhovedet kan bære en svømmehal og havn kontra Stenlængegård, bad Kristian Skov-Andersen om at få suspenderet mødet i fem minutter.

Rød blok og blå blok fortrak til hvert sit hjørne og lagde en plan.

Den gik i al sin enkelthed ud på at nedstemme det konservative forslag om at udskyde beslutningen i to måneder og som forventet stemme for at Næstved skal have en ny svømmehal.

- Jeg påtager mig ansvaret for at have skabt en del uro, sagde Kristian Skov-Andersen på baggrund af hans dynamit-udmelding.

Flere byrådsmedlemmer kan godt se det charmerende i at bygge en svømmehal med udsigt til vand og måger. Men placeringen betyder forsinkelser i forhold til, hvad partierne har aftalt i budgetforliget. Nemlig at spaden skal jorden til det største kommunale anlægsprojekt i mands minde i denne byrådsperiode.

Efter en lang debat står det nu klart, at Næstveds tre svømmehaller skal rives ned. De er utidssvarende og en Cowi-rapport konkluderer, at det vil koste mere end 127 millioner kroner at renovere Herlufsholm Svømmehal, Næstved Svømmehal og Birkebjergparkens varmtvandsbassin.

Enhedslisten kunne som de eneste ikke stemme for en ny svømmehal. De mener det er mere bæredygtigt at renovere de eksisterende svømmehaller.

