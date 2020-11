I den kommende svømmehal i Næstved får kørestolsbrugere meget bedre adgangsforhold. Svømmehallen skal have en kapacitet på op til 630 gæster. Man regner med 300.000 besøgende om året. Foto: Anna C. Møhl

Artiklen: Ny svømmehal forsinket med mere end et halvt år

Ny svømmehal forsinket med mere end et halvt år

Da politikerne i Næstved Byråd i sommer besluttede at kaste yderligere 60 millioner kroner efter en ny svømmehal i byen, så den samlede pris kom op på 222 millioner, gav det mulighed for at bygge større og med mere vandplads.

Men det betyder også, at planerne om at åbne i slutningen af 2023 eller senest i starten af 2024 har vist sig at være urealistiske.