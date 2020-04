Coronatestcenteret midt i Næstved er klar til at tage imod alle dem, der skal testes. Foto: Anna C. Møhl

Ny strategi: Udvalgte borgere bliver tilbudt test via e-Boks

Her vil udvalgte grupper af borgere få besked via Borger.dk eller e-Boks om, at de er udvalgt til test. Herefter kvitterer man for modtaget besked og møder op på testcenteret for at blive podet i svælget og samtidig få taget en blodprøve, fortæller flere centralt placerede kilder til Sjællandske.