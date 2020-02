Familerådgiver Ghita Grønne har oplevet, hvad sorg kan gøre ved børn og unge mennesker. Det kan være et traume, der kan forfølge dem resten af deres liv. Derfor er der vigtigt at få bearbejdet sorgen hurtigt. Foto: Kim Rasmussen

Ny sorggruppe for børn og unge der har mistet ved død

Derfor mener Ghita Grønne, der selv er psykoterapeut, at det er en god ide at oprette en sorggruppe for børn og unge i alderen syv til 18 år i Næstved Kommune.

Ghita Grønne er sikker på, at behovet er tilstede. Hun oplevede det, da hun var lærer på Midtsjællands Efterskole, når nogle af eleverne havde mistet en mor, en far eller en nær slægtning, savnede de ofte et sted at gå hen med deres sorg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her