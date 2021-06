Skoleleder Bo Hauge Laursen er ked af, at eleverne på Fladsåskolens afdeling Korskilde i Tappernøje,skal starte skoleferien med coronatests, og for nogles vedkommende også selvisolation. Foto: THOMAS OLSEN

Ny smitsom delta-coronavariant på Korskildeskolen i Tappernøje

Næstved - 27. juni 2021 kl. 11:24 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

To tilfælde af corona med den særligt smitsomme delta-variant på Fladsåskolens afdeling Korskilde i Tappernøje betyder, at SFO'en holder lukket indtil torsdag. Alle elever og forældre på skolen opfordres til at lade sig teste. Ved smitte med deltavarianten opfordrer myndighederne til at ikke blot nære kontakter lader sig teste, men også de nære kontakters kontakter.

Besked på Aula Forældre og børn på samtlige afdelinger af Fladsåskolen har fået besked om, at de bør lade sig teste. De børn og voksne der har været tæt på de to smittede elever på Afdeling Korskilde har fået direkte besked fra skolen.

- Det er selvfølge rigtig uheldigt at det her sker netop som sommerferien starter, men vi håber at alle vil være med til at sprede budskabet op at lade sig teste, siger skoleleder Bo Hauge Laursen.

Også legeaftaler Han fortæller at en forælder også har fået konstateret smitte med Delta-varianten.

- Jeg er ked af det betyder, at nogen familier må gå i selvisolation, og måske udskyde den planlagte ferie, siger han.

Han understreger at opfordringen til at så mange som muligt lader sig teste kommer efter samråd med Styrelsen for patientsikkerhed og Næstved Kommune.

- Netop fordi Delta-varianten er så smitsom skal man tænke over hvem der har været kontakter. Måske legeaftaler, sportsklubber og andet, forklarer Bo Hauge Laursen.

Hvis ikke der sker nye udbrud er det planen af Korskildeskolens SFO åbner igen på torsdag.

