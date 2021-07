Se billedserie Kanani Delikatesse i Ramsherred er kommet godt fra start efter åbningen for tre måneder siden og slagtermester Yass Al-kanani glæder sig til også at åbne en slagterbutik ved siden af delikatessen. Foto: Dorte Rye Silbo

Ny slagterbutik åbner med fest i gaden

Næstved - 07. juli 2021 kl. 07:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Det bliver den helt store åbning med grillet lam og sangerinde i gaden, når Kanani slagteren i Ramsherred åbner 12. juli.

- Nogle ville måske nok tænke, man ikke kan åbne to butikker på en gang, fortæller Yass Al-Kanani.

For for tre måneder siden åbnede han Kanani Delikatesse, som lillebror Abbas Al-Kanani står for.

Dengang var renoveringen af nabobutikken så småt gået i gang i den tidligere Synoptik forretning i Ramsherred. Lokalet skulle omdannes til en slagterbutik.

Moderne slagterbutik Ting tager tid, og det har Yass Al-Kanani måtte sande. Derfor er åbningen af hans slagterbutik udskudt et par gange. Men nu ser det ud til at lykkes.

Han arbejder på højtryk for at blive færdig med den nye slagterbutik. Yass Al-Kanani er netop blevet færdig med at lægge fliser på gulvet i kølerummet, så det hele står klar til åbningen mandagen 12. juli kl. 10.

Yass Al-Kanani arbejder ihærdigt på at blive færdig med Kanani slagteren til åbningen 12. juli, der markeres med en mindre fest med grillet lammekød og sangerinde i gaden. Foto: Dorte Rye Silbo Artiklen fortsætter efter billedet

Her bliver kunderne præsenteret for en butik med et moderne inventar. Der vil være et forskelligt udvalg i lamme-, okse- og kalvekød, pålæg og pølser. Slagteren tager i mod bestillinger på det fine japanske Kobekød, som er en højt værdsat delikatesse og kendt for at være det bedste og dyreste oksekød i verden.

- Vi vil også tilbyde det finske Sashi oksekød, der betyder mørt kød. Det er mega lækkert og en fantastisk kvalitet. Vi bruger kødet til sandwich i vores delikatessebutik. Og der vil være lidt halalkød, fortæller 29-årige Yass Al-Kanani, der er uddannet slagter for ti år siden i Virum.

Senest har han været slagtermester i forskellige supermarkedskæder.

Han er født og opvokset i Danmark og familien stammer fra Irak. Sammen har de nu bosat sig i Næstved.

Grillet lammekød i gaden Åbningen markeres med en fest i gaden. Fra kl. 12 kan der spises grillet lammekød og Yass Al-Kanani har lavet et samarbejde med den nye bar og diskoteket Cheapz i gaden overfor slagterbutikken. Her kan kunderne sidde indenfor og spise sin mad.

I løbet af dagen vil den lokale sangerinde Zahra Makiya stå for underholdningen.

Yass Al-Kanani glæder sig til at servicere kunderne, og snart vil en lærling hjælpe til i butikken.