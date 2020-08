Se billedserie Det bliver dyrere at få besøg af skraldebilen og vi skal også til at sortere meget mere. Foto: Thomas Olsen

Ny skraldesortering udløser millionregning til borgerne

Næstved - 15. august 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere skraldebøtter foran husgavlen og sortering af 10 forskellige typer affald.

Sådan lyder den virkelighed, der venter borgerne i Næstved Kommune efter at Teknikudvalget har vedtaget den nye affaldsplan, der kommer i kølvandet på de nye nationale retningslinjer for affaldssortering.

Helt konkret skal samtlige husejere have en ekstra skraldespand foran husgavlen, når vi fra sommeren 2021 også skal til at sortere drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og tekstiler hver for sig.

Indkøbet af de tusindvis af ekstra skraldespande koster 36 millioner kroner og der er kun ét sted at sende regningen hen, nemlig til forbrugerne.

Kommunen har regnet på, hvor meget det vil koste at få tømt skrald og her opereres med en stigning på mellem 500 og helt op til 1.400 kroner næste år, alt afhængig af hvordan kommunen vil finansiere købet af de mange ekstra skraldespande.

- Regeringen tror at der er penge i skrald. Det er der ikke, så ingen tvivl om at det bliver dyrere for os allesammen, siger formanden for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S).

Også AffaldPlus vil have mere for at tage skraldet. Det fælleskommunale affaldsselskab har varslet en særafgift til Næstved Kommune, hvis kommunen selv beholder glasaffald til genanvendelse lokalt.

