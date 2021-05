Se billedserie 24-årige Majken Nørregaard til venstre, og hendes kompagnion Julie Skov til højre. De to mødte hinanden på studiet, og fik idéen til SMART-LIV i januar. Privatfotos

Ny seniorklub åbner med 1.000 kvadratmeter i den gamle Ehlers bygning

Næstved - 31. maj 2021 kl. 11:48 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Efter nytår blev de to veninder Julie Skov og Majken Nørregaard enige om at starte deres eget træningscenter efter studietiden. De læser begge til fysioterapeuter, og bliver færdiguddannet næste januar.

Men allerede i november bliver idé til virkelighed, når SMART-LIV åbner i den gamle Ehlers bygning centralt i Næstved.

Alt i centret bliver bygget fra nyt, og der er allerede bestilt motionscykler og meget andet hjem til de endnu tomme lokaler.

- Vi håber, at den ældre generation vil synes, at det er sjovt at vende tilbage til Ehlers bygningen, hvor de har handlet som unge, siger Majken Nørregaard.

SMART-LIV henvender sig særligt til seniorer, som i dag skal planlægge deres dagsaktiviteter på flere lokationer, fortæller Majken Nørregaard på 24 år.

De to fysioterapeuter vil forsøge at samle de aktiviteter ét sted.

Udover at der vil blive etableret en splinterny holdsal med tilhørende badefaciliteter samt sauna i hver af omklædningsrummene, er ambitionen også at skabe en social klub, hvor der også er plads til kaffe-hygge, spil, billard og meget andet, fortæller Majken Nørregaard.

- Vi håber på at få mellem 300 og 400 medlemmer, lyder det.

Skræddersyet Både Julie Skov og Majken Nørregaard har brugt enormt meget tid sammen med deres egne bedsteforældre, og de kan godt lide at træne med den aldersgruppe. Både fagligt og socialt.

- Vi har ikke behov for at stå og træne med en masse pumpede unge, siger Majken Nørregaard.

De to kommende fysioterapeuter vil stå i spidsen for mere end 20 ugentlige holdtræninger, og en masse andre aktiviteter.

- Vi skal eksistere for vores medlemmer, og vi vil lytte til alle deres behov og ønsker, så vi kan skræddersy holdplanen og aktiviteterne efter deres tanker og idéer, siger Majken Nørregaard, og fortsætter:

- For os er det en passion at skabe glæde og sundhed for befolkningen, Særligt for den ældre generation, som har betydet meget for os.

Merchandise De to iværksættere håber på at kunne leve af den nye klub i den gamle Ehlers bygning, og de har begge to lagt deres egne penge i projektet.

I denne uge har de bestilt en masse muleposer og T-shirts med klubbens logo på, som man modtager med posten, når man melder sig ind i SMART-LIV.

De to iværksættere ønsker at være med til at skabe rammerne for, at man kan leve sit liv hele livet, uanset sin alder, fysik eller andre begrænsninger.

- Netop begrænsninger er for os et fy ord. Vi stræber efter at glemme hverdagens skavanker gennem aktivitet, motion, spil og leg, siger Majken Nørregaard.

SMART-LIV skal være stedet, hvor følelsen af fællesskab med ligesindede, respekt, livsglæde og sundhed er højt prioriteret, lyder det.

- Vi håber, at der vil blive taget godt imod os og at folk vil følge rejsen frem mod opstarten i november, siger 22-årige Julie Skov.

Bachelorfejring De to fysioterapeutstuderende bliver færdiguddannet som fysioterapeuter i januar, men inden da venter et semester med bachelorskrivning samtidig med, at SMART-LIV åbner i november.

- Vi får super travlt, men Vi er heldigvis unge og friske, siger Majken Nørregaard.

