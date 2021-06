Ny restaurant: Ung fyr er fremme i skoene

Se billedserie Kenneth Lin åbner Niban Koreansk BBQ på fredag. Han er helt vild med konceptet, og han tror og håber på gæsterne bliver lige så begejstrede. Foto: Dorte Rye Silbo

Næstved - 22. juni 2021 kl. 16:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Kenneth Lin har ladet sig inspirere af den koreanske kultur, når han på fredag åbner Niban Koreansk BBQ i Fønix-krydset med spændende retter, man selv tilbereder ved bordet.

28-årige Kenneth Lin begyndte som opvasker i forældrenes restaurant den tidligere Lin's Restaurant i Fønix-krydset.

Nu 14 år efter vil han stå på egne ben.

- Jeg sagde til min far, at hvis jeg selv får lov til at styre det, vil jeg gerne åbne min egen restaurant, smiler Kenneth Lin. Han bruger sin opsparing på projektet, og farmand, der i forvejen driver Ichiban Sushi på Brotorvet, bakker op.

Niban Koreansk BBQ åbner på fredag og konceptet er bestemt ikke helt tilfældigt.

Nummer to i Danmark - Jeg har studeret et par år i Kina, hvor mine skandinaviske venner og jeg altid spiste på koreanske barbecue restauranter. Jeg har virkelig savnet det i Danmark. Det er så fedt et koncept, fortsætter Kenneth Lin, der er født i Danmark med en opvækst, hvor en stor del af familien driver restauranter rundt om i landet.

- Der findes kun en mere koreansk bbq restaurant i Danmark, og jeg havde ellers tænkt mig at min skulle ligge i København. Men nej, hvorfor ikke her i provinsen. Jeg tror virkelig, det bliver godt.

Lokalet til restauranten var i forvejen i familiens eje, så det var bare at gå i gang med indretningen af Niban, som betyder den anden på kinesisk. Far Lin driver Ichiban, der betyder Den Første på dansk. Foto: Dorte Rye Silbo Artiklen fortsætter under billedet

Lokalet var lige for næsen af ham, fordi familien ejer bygningen, hvor Lin's Restaurant har ligget.

Hygge ved grillen Kenneth Lin har fået dækket de røde kinesiske farver og shinet restauranten op i farver og stil svarende til nutidens tendenser. Men en koreansk barbecue restaurant kræver en særlig indretning.

Alle borde har en grill i midten, og op over hænger en speciel emhætte. Gæsterne skal selv tilberede maden ved bordene med kyndig hjælp og vejledning af tjenerne, der er guidet til, at servicen skal være i top. Det er meget vigtigt for oplevelsen.

All You Can Eat - Konceptet er, at gæsterne bestiller en menu bestående af kød, seafood og grøntsager. Herefter kan de spise ad libitum for lidt over 200 kroner, forklarer den unge iværksætter, der tydeligt brænder for nyheden i Næstved.

Maden tilberedes ved et bord med grill og forskelligt kød, klippes ud, grilles og mikses med grøntsager. Til sidst kan det hele samles i et stort stykke salat og lukkes som en wrap. Privatfoto Artiklen fortsætter under billedet

- Kødet er af gode udskæringer og marineret i forskellige varianter, der virkelig smager godt. Styrken er tilpasset de danske munde. Marinaden er hele essensen ved koreansk barbecue.

Man tager som eksempel et stort stykke salat og fylder med kød og grøntsager. Det kunne være Kimchi, som er koreansk fermenteret kål. Og til sidst samler det som var det en wrap.

Populær kultur Når Kenneth Lin er i front i egen restaurant har han nu skiftet plads med sin mor Feng. Hun skal hjælpe med marinaderne i køkkenet, hvor han en gang var opvasker og mor tjener.

- Emhætterne er testet. Det betyder at man ikke går ud fra restauranten, og lugter af asiatisk raclette, tilføjer Kenneth Lin, der har forsøgt at forme restauranten så autentisk som muligt.

Det er en mega populær kultur i Kina og mit store ønske er at Niban skal være et rigtig hyggested, fordi gæsterne samtidig kan bestille drinks og cocktail. Det kan i øvrigt være en skæg oplevelse på en date, at sidde og grille, slutter Kenneth Lin med et smil.