Ny provst vil med i præstenetværk

- For det første er det en ære at blive spurgt om at prædike ved pinsegudstjenesten, så det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og så synes jeg, det er stort at kirkerne kan samarbejde. Det er så smukt, at vi har forskellige kirkeordninger og normalt udtrykker os forskelligt i vores gudstjenester, men vi har kernen til fælles, siger Anna Helleberg Kluge, som har hørt meget godt om Næstved Økumeniske Præstegruppe og regner med at træde ind i gruppen, hvis hun bliver budt.