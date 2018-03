Ny plan: Næstved skal have flere butikker

- Den nye planlov giver os mulighed for at få flere butiks-kvadratmeter. Og det ønsker vi at udnytte. Vi står ved en skillevej. Hvis vi ønsker at Næstved fortsat skal være Sydsjællands handelsby uden for hovedstaden, så skal der være mulighed for nye butikker. Og samtidig skal vi være opmærksom på bymidten, siger borgmester Carsten Rasmussen til Sjællandske.