Ny plan: Gangbro til tomt P-hus

Næstved - 08. juni 2020 kl. 10:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig rigtig god plads til byens bilister i kommunens nyeste P-hus på Rampen. Men nu viser det sig, at de få bilister, der benytter parkeringshuset i vid udstrækning forlader P-huset ved at smutte ud af til- og frakørselsramperne - i stedet for at benytte sig af den autoriserede udgang på Kählersvej.

Det er ikke direkte forbudt. Men det voldsomt uhensigtsmæssigt og derfor har Teknisk Udvalg besluttet, at P-huset forsynes med en gangbro til 600.000 kroner. Artiklen fortsætter under billedet



Tæt trafik på vej Parkeringshuset på Rampen blev indviet i januar 2019 og leverer 470 gratis, døgnåbne og videoovervågede parkeringspladser. I øjeblikket er der gabende god plads i den store betonklods, men når Udlændingestyrelsen rykker ind med 400 medarbejdere og Campus Absalon sender 1200 studerende og 80 undervisere op på Munkebakken, forventer kommunen anderledes tæt trafik til og fra P-huset.

- Vi troede, at folk ville benytte sig af udgangen på Kählersvej. Men nogle gange bliver man overhalet af virkeligheden, for det viser sig, at bilisterne i stedet benytter sig af til- og frakørselsramperne på Rampen. Og for at sikre fodgængerne bedst muligt, så skal der etableres en gangbro, siger bygningskonstruktør i Næstved Kommune, Simon Vigsø.

Handicapvenlig Gangbroen skal etableres midt mellem til- og frakørselsramperne, med adgang til elevator og trapper på P-husets næstøverste dæk. Den bliver 16 meter lang og skal opføres i samme materialevalg - galvaniseret stål - som gangbroen i P-huset ovre på Grønvej.

- Da vi byggede p-huset valgte vi at spare gangbroen væk. Det var dumt, har det vist sig, siger formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S). Artiklen fortsætter under billedet



444 ledige pladser ud af 470 mulige. Men når Udlændingestyrelsen og Campus Absalon rykker ind i bymidten, bliver der anderledes tæt trafik på Rampen.



Kommunens handicapråd har også haft noget at skulle have sagt, så handicap-parkeringen flyttes op på femte etage, hvorfra der er direkte udgang til den nye gangbro, der bliver så bred at en kørestol og en gående sagtens kan passere hinanden.

Samtidig skal der etableres en sti til Uffesvej og endelig foreslår administrationen, at der også etableres ladestandere i P-husets øverste dæk, så el-biler kan få frisk strøm på batterierne.