Ny plan: Enø Strand skal gøres handicapvenlig

Gangbesværede og handicappede skal også have mulighed for at tage sig en forfriskende dukkert på feriefolkets foretrukne fluepapir, Enø Strand. Det er baggrunden for, at kommunen har sat gang i en helhedsplan for Enø Strand - en plan der opererer med en havnepromenade og en handicapvenlig badebro.