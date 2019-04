Denne over to år gamle visualisering af en trappe og et opholdsrum på Kvægtorvet kan nu se frem til at blive opdateret. Med 3,5 millioner fra Realdania er projektets økonomi klar og 2019 skal bruges på projektering, så der er klar til byggestart næste år. Illustration: Tegnestuen BCVA

Ny plads er på trapperne: Realdania giver 3,5 millioner

En plads og en trappe skal gøre Kvægtorvet i Næstved til et sted, man har lyst til at opholde sig. Som en del af en bymidtestrategi har Næstved Kommune allerede afsat 6 millioner kroner til projektet, og nu støtter Realdania med yderligere 3,5 millioner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her