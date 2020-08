Anette Brix og Rune Kristensen er klar til at skaffe flere end to konservative mandater til byrådsgruppen.Privatfoto

Ny nummer 1 hos Konservative går efter borgmesterposten

Det står klart efter et opstillingsmøde i den konservative vælgerforening i Næstved, hvor byrådsmedlem Anette Brix fortsætter som nummer to på listen.

Rune Kristensen flyttede til Næstved for to et halvt år siden, og sammen med Anette Brix kører han omkring i kommunen for at få Næstved ind under huden.