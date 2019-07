Se billedserie Borgmesteren og formanden for Næstved Erhvervsforening er sikre på, at motorvejen stadig bliver til noget, mens Venstres medlem af Folketinget Louise Schack Elholm er mere i tvivl. Illustration: Næstved Erhvervsforening

Ny minister sår tvivl om motorvej - men ingen lokal bekymring

Næstved - 09. juli 2019 kl. 11:54 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gårsdagens Jyllands-Posten kom den nyudnævnte transportminister, Benny Engelbrecht (S), med lidt af en bombe. Forårets trafikforlig mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, hvor der blev lovet en motorvej mellem Næstved og Rønnede, tilsidesættes nu fuldstændig:

- Mit udgangspunkt er et blankt kanvas - et blankt stykke papir. Mit håb er at indgå så bredt et forlig, som det overhovedet er muligt. Tidligere har der været bred politisk enighed om aftaler om infrastruktur i Danmark. Det vil jeg gerne have tilbage, sagde ministeren til avisen.

Dermed er det altså ikke længere sikkert, at en motorvej kommer til at erstatte den af mange bilister så forhadte gedesti i 2027. Det var ellers planen, at der skulle være byggestart i 2024.

Den ellers dystre udmelding tages dog med ophøjet ro hos en af motorvejens største fortalere, Torben Johansen, formand for aktionsgruppen Motorvej NU samt Næstved Erhvervsforening:

- Jeg er egentlig ikke overrasket. Det er meget naturligt, at ministeren vil kigge på tingene igen, og jeg er overbevist om, at vi stadig står rigtig godt med Næstved-Rønnede-motorvejen. Linjeføringen er på plads, ekspropriationen er i gang, der er allerede afsat 300 millioner kroner, og forbindelsen lever op til den grønne del, så jeg er rimelig rolig, siger han og fortsætter optimistisk:

- Måske ender vi med at komme i gang tidligere end 2024. Jeg tror, der er nogle andre store projekter, som risikerer at blive skudt længere ned ad listen. Eksempelvis er der rigtig mange, som er imod Ring 5, hvor vi her i Næstved har rigtig stor lokal opbakning. Vi må nok også regne med, at omfartsvejen ved Mariager droppes.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er på bølgelængde med Torben Johansen:

- Jeg ville gøre det samme som Benny Engelbrecht, hvis jeg var i hans sted, så det er fornuftigt. Derudover er jeg overbevist om, at ministeren kan se, at motorvejen til Rønnede er en god investering, så jeg tænker ikke, at projektet er i fare - tværtimod, siger han og nævner også muligheden for at komme i gang med arbejdet tidligere.

- Der er andre projekter, som var sat til at gå i gang tidligere, som ikke er nær så langt som os. Vi er køreklar og håber at komme med på bølgen, hvis byggeriet skal i gang tidligere end 2024.

