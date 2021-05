Se billedserie Hans Nikolajsen (tv.) overlader formandsposten i Herlufsholm Idrætscenter til Mikael Kristiansen (tv.). I midten centerleder Philip Green. Foto:: Jørgen C. Jørgensen

Ny mand i spidsen for byens største breddeklub

Næstved - 28. maj 2021 kl. 12:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Det bedste ved det hele, er at vi har kunne gøre det selv.

Hans Nicolaisen takker af som manden i spidsen for Herlufsholm Idrætscenter efter 18 år i bestyrelsen og 16 år som formand. Og den tidligere produktionsdirektør, der stadig svinger ketsjeren til en god gang badminton, kan se tilbage på en årrække med vækst og visioner i byens største breddeklub.

I 2013 kom Herlufsholmhallen til verden, to år senere fik klubbens mange fodboldspillere kunstgræs under støvlerne og i 2019 indviede klubben et nyskabende Bold- og bevægelsesanlæg. Med støtte fra kommunen og Lokale- og Anlægsfonden - samt ikke mindst en masse frivillig arbejdskraft blandt klubbens mange medlemmer.

- Vi har ikke behøvet at hente eksperthjælp udefra. Det er klubbens egne folk, der har tegnet stregerne og været med undervejs. Det har gjort at vi har fået rigtig meget idrætsanlæg for pengene, fortæller 75-årige Hans Nicolaisen, der stadig vil stå i spidsen for HG's venneforening.

Nyt træningscenter

I dag er klubben vokset til en virksomhed med 23 ansatte og en årlig omsætning på over 20 millioner kroner. Foruden en bred vifte af idrætsaktiviteter driver klubben også et fritidshjem og står for driften af byens to svømmehaller og varmtvandsbassinet i Birkebjergcenteret. Og til efteråret indvier klubben et træningscenter komplet med spinningcykler, løbemaskiner, yoga og vægtstænger som klubbens medlemmer kan benytte sig af.

Dermed er der lagt et solidt fundament, når HG skifter ud i toppen og Hans Nicolaisen overlader formandsposten til 48-årige Michael Kristiansen. Erhvervsmægleren er ægte HG'er, frivillig fodboldtræner og tidligere badmintonspiller med et stort hjerte for klubben.

- Vi er byens største breddeklub og det skal vi fortsætte med. Men der skal også være plads til eliten og meget gerne i et samarbejde med byens øvrige idrætsklubber, fastslår Michael Kristiansen.

Han kan glæde sig over, at selv i en tid med corona og nedlukning er det lykkedes at fastholde medlemstallet med 4300 aktive idrætsudøvere. Kun ganske få har sagt farvel. De allerfleste er blevet - i tålmodig venten på bedre tider og nu gælder det for den nye formand at lære alle idrætsaktiviteterne at kende.

- Jeg skal ærligt indrømme, jeg kender ikke meget til floorball. Men har har tænkt at invitere mig selv med til møderne for at lære hele klubben at kende indefra. Det vigtigste er at vi kan samles igen, siger Mikael Kristiansen.

En gave til byen

Og men regnen siler ned er der god gang i Bold- og bevægelsesanlægget. En motionsløber trodser skybruddet og fortsætter ufortrødent med at løbe rundt og rundt på atletikbanen - og da regnen holder op, dukker dagplejemødrene op med børn i bevægelse. For Bold- og bevægelsesanlægget er en gave til hele byen og er med er til at definere HG som klub, mener Mikael Kristiansen.

- Jeg behøver ikke at opfinde nye ting. Fundamentet er lagt og nu skal vi bare have alle aktiviteter i gang igen, lyder det fra den nye mand i spidsen for byens største idrætscenter.