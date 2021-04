Cafe Håbet er et samlingspunkt for mange af kommunens svage borgere. Det er dog ikke helt den samme gruppe, som bor på forsorgshjemmet. Det stadig muligt for alle at få gratis morgenmad og frokost til 20 kroner, men tanken bag den nye ordning handler ikke om økonomi, men om at hjælpe borgerne med at blive bedre til at leve i deres eget hjem. Foto: Jens Wollesen

Ny madordning på vej: Servering til udsatte reduceres til et måltid

Næstved - 09. april 2021 kl. 07:11 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det er slut med tre faste måltider på forsorgshjemmet. Det står klart efter mødet i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i Næstved onsdag formiddag. Udvalgsformand Michael Perch (S) fortæller, at det for fremtiden betyder, at der serveres et varmt måltid om dagen for beboerne - frokost og morgen mad må de selv sørge for.

Aftensmad eller frokost? Det var et enigt udvalg, der traf beslutningen, og det ligger i en lige linje i forhold til strategien om Housing First, hvor forsorgshjemmets beboere skal træne i at komme i egen bolig, og her er madlavning en vigtig bestanddel.

- Nu vil vi prøve det af. Vi lagde os ikke fast på, om det skal være aftensmad - det kunne også være frokost. Vi vil gerne have fleksibiliteten, så vi kan ændre det, siger Michael Perch.

Til efteråret Prisen for det varme måltid bliver 62 kroner, og beboerne skal så selv sørge for morgenmad og frokost. Tidligere kostede de tre måltider 86 kroner. I aftalen er der også indregnet indkøb af køleskab og mikroovn til hvert værelse.

Hvis nogen har lyst, er det stadig muligt at tage til den nye varmestue Cafe Håbet, hvor der hver dag er gratis morgenmad og frokost til 20 kroner. Ordningen, om selv at stå for to af dagens måltider, er generelt blevet modtaget positivt af beboerne. Det viser undersøgelser, der er foretaget i løbet af efteråret og vinteren. Forventningen er, at den nye ordning kan træde i kraft i løbet af efteråret.

