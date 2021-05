Parret Jay Han og Jing Xu har totalt renoveret den nye JJ Café på Banegårdspladsen, der er indrettet som take away dog med få siddepladser. Foto: Dorte Rye Silbo

Ny madkunst: Sandwich med touch af sushi

- Det er asiatisk mad, som ikke er set i Danmark før. En ny måde at lave mad på, som er meget udbredt i Kina, fortæller Jay Han, der kæmper lidt med at udtrykke sig på dansk, men gør det meget charmerende.

- Vi kalder dem sushi-sandwich, fordi i stedet for brød er det en bund af ris og tang, der bliver lagt sammen, så det ligner et sandwichbrød, fortæller Jay Han.

Parret stammer fra Kina, men Jing Wu er opvokset i Danmark og Jay Han kom til landet for 18 år siden. De bor nu i Næstved sammen med deres børn. Cafeen er indrettet som take away, men med få siddepladser, hvis man lige skal have noget hurtigt at spise eller drikke en kaffe.