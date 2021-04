54-årige Anita Corpas er den nye Næstved-redaktør. Hun har første arbejdsdag mandag 3. maj. Privatfoto Foto: © Fotograf Berit Hvassum

Ny lokalredaktør: Bornholmsk stemme skal sætte Næstved på Sjællandskortet

Næstved - 09. april 2021 kl. 11:03 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Nu skulle det være både sikkert og vist. Sjællandske i Næstved har fået ny redaktør. Det er den 54-årige Anita Corpas, som ser frem til at sætte sit præg på redaktionens mange udgivelser fra mandag 3. maj. Efter 12 år i kommunikationsbranchen er hun klar til at komme tilbage i journalistikken.

- Jeg er en af de frafaldne, der gik efter pengene i kommunikationsbranchen, men vil gerne tilbage til sandheden, siger hun og griner.

Hun kommer oprindeligt fra Bornholm, men har arbejdet både som nyheds- og fagbladsjournalist blandt andre på Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Dansk Landbrug i det vestjyske og har i perioder haft sit eget kommunikationsbureau. Senest har hun været initiativtager til streamingradio og podcastuniverset Bornholms Stemme, som hun driver sammen med flere frivillige kræfter.

Savner lokalsamfund Bornholms Stemme fortsætter, men uden Anita Corpas, der helt vil hellige sig jobbet som redaktør i Næstved. Hun bor i øjeblikket i København, men flytter til byen sammen med sin kone Betina, der er ansat ved skatteforvaltningen i Roskilde, og katten Leo, når kendskabet til byen og kommunen er blevet lidt større.

Familien vil gerne finde et sted at høre til, og det sted skal ikke være København.

- Dér føler jeg mig ikke helt hjemme, og jeg vil gerne være en del af et lokalsamfund, siger hun.

Hun synes, at beslutningsprocesserne tager for lang tid i hovedstaden - det er hun ikke vant til.

Digital udvikling Nu glæder Anita Corpas sig til at være med til at sætte Næstved på Sjællandskortet. Hun er overbevist om, at området har masser af byde på, og det kan sagtens bredes ud til andre rundt om på Sjælland.

- Selvfølgelig skal vi positionere Næstved og gøre os interessante overfor andre end os selv. Som for eksempel at Næstved er et kraftcenter på kulturområdet.

Hun glæder sig til arbejdet i Danmarks næststørste mediekoncern med over 1,5 mio. brugere og vil meget gerne være med til at sætte fokus på den digitale udvikling. Hun er især glad for nyhedsappen på sn.dk, som, hun mener, fungerer fremragende. Det er specielt den elektroniske udvikling, hun er glad for, og der hun har sin styrke.

- I Næstved er vi et godt team og får fremover forhåbentlig lov at prøve nye ting af, siger hun.