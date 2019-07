Susanne Rehn glæder sig over indførelsen af Mit Betalingsoverblik. Foto: Næstved Kommune

Ny løsning skal skabe overblik over regningerne

Næstved - 17. juli 2019 kl. 07:37 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Kommune har i juli indført den nye selvbetjeningsløsning Mit Betalingsoverblik.

Her skal det være lettere at få et samlet overblik over regninger til kommunen og eventuelle restancer - både på faste udgifter som dagtilbud og ejendomsskat, men også eksempelvis parkeringsafgifter og andre engangsudgifter.

- Flere kommuner har allerede indført Mit Betalingsoverblik, og nu følger vi trop i Næstved. Borgere, der har været i tvivl om, hvad de skylder, har indtil nu været nødt til at ringe ind til os for at få beløbet oplyst. Nu kan de logge på, når det passer dem, og i fred og ro få et overblik, lyder det fra Susanne Rehn, som er teamleder i Team Finans og Opkrævning i Center for Koncernservice.

Susanne Rehn fortæller, at Center for Koncernservice nogle gange har udfordringer med, at folk tror, de har betalt hele det beløb, som de skylder, men så mangler de at betale renter og gebyrer uden at være klar over det. Det kan undgås med Mit Betalingsoverblik, og der er mange andre fordele ved systemet.

- Hvis jeg blot skal nævne et par stykker, så er det, at man ikke er afhængig af kommunens åbningstider. Man kan altid logge på, og så er det utrolig nemt at tilmelde sine regninger til Betalingsservice eller til MobilePay-abonnement, fortæller teamlederen.

Selv om den digitale løsning nu bliver indført i Næstved Kommune, så vil man fortsat kunne ringe ind, hvis man har spørgsmål til en regning eller har brug for anden hjælp.

- Vi vil stadig være ved telefonerne, men vi må bare erkende, at vi indtil nu har manglet den digitale løsning. Den får vi nu, og jeg håber, at borgerne i Næstved vil opleve det som en brugervenlig og god service, lyder det afslutningsvis fra Susanne Rehn.

Man finder Mit Betalingsoverblik på Næstved Kommunes hjemmeside, hvor man skal logge ind med NemID.