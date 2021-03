Alex Thomsen er formand for den nye forening Købstedernes Lejerforening. Foto: Kim Palm

Ny lejerforening tager kampen op mod LLO

Alex Thomsen er i den grad en lokal ildsjæl. Han er formand for foreningen Landsby Nærdemokrati, der blandt andet kæmper for at afskaffe den kollektive varmeforsyning i Hyllinge i jagten på alternativer.

Nu har han også startet Købstædernes Lejerforening, der med lokalkendskab vil repræsentere sydsjællandske boliglejere i alt fra billigere varmeregninger til huslejenedsættelser.Det handler om at skabe meddemokrati i et lokalt samfund, der ofte er overladt til sig selv, lyder det fra Alex Thomsen. At LLO, Lejernes Landsorganisation, atter er i byen, afskrækker ikke formanden.