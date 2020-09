Ny legeplads på skole indviet

Glæden var da også stor, da eleverne endelig kunne indtage den netop færdigbyggede legeplads og afprøve dens mange muligheder. Det blev ikke til en traditionel indvielse med alle elever på én gang. På grund af corona skiftedes klasserne til at afprøve legepladsen - afsluttende med en afspritning af redskaberne, så der var klar til, at næste klasse på sikker vis kunne lege.

Læring og leg

Legepladsen består af en forhindringsbane, to dynamiske legeredskaber - »spinnere«, et hyggeområde med hængekøjer og allerbagerst en volleybane. Projektet er først og fremmest en legeplads, men den tilgodeser også styrke, motorik, klatring, balance samt mulighed for at inddrage pladsen i lektionerne.