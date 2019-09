Sigrid Abrahamsen bliver den nye leder af Talentskolen. Privatfoto

Ny leder ansat på Talentskolen

Næstved - 03. september 2019 kl. 16:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Sigrid Marie Wilde Abrahamsen, der fremover skal lede Talentskolen. Hun har sat sit aftryk på kulturområdet i Næstved Kommune siden 2016, hvor hun har været tilknyttet Rønnebæksholm. Her har hun blandt andet opbygget Billedskolen Storstrøm, der er blevet til i samarbejde med seks kommuner rundt om Næstved. Sigrid Abrahamsen har tidligere arbejdet med kunstformidling for børn og unge på Statens Museum for Kunst.

- Jeg glæder mig over, at stillingen er godt besat og ser frem til, at Sigrid bringer sine erfaringer i spil i Talentskolen. Skolen er central for kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling, og det er et område der skal blomstre endnu mere i de kommende år, lyder det fra Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune.

Og Sigrid Abrahamsen er allerede godt sporet ind på opgaven, da hun har været konstitueret leder af Talentskolen siden december 2018.

- Jeg er helt utrolig glad for at skulle arbejde sammen med Talentskolens dygtige afdelingsledere om at skabe de bedste rammer for vores fantastiske unge talenter. Jeg er meget taknemmelig og begejstret for fortsat at få mulighed for at lede skolen, fortæller en glad Sigrid Abrahamsen.

Siden den åbnede i 2013, har Talentskolen været i rivende udvikling og er vokset fra to til fem kunstneriske linjer, nemlig Film, Musical, Skuespil, Forfatter, Kunst & Design. Skolen har stadig vokseværk og en af de store opgaver der venter den nye leder, er at etablere en ren designlinje på Holmegaard Værk.

Der ligger også en vigtig opgave i at gennemføre en vellykket samling af tre af skolens linjer - Film, Musical, Skuespil - i nye lokaler i Jernbanegade, ligesom Talentskolen også skal spille en vigtig rolle i forbindelse med, at Næstved skal opbygge og koordinere et nyt talentnetværk i Danmark.

Sigrid Abrahamsen overtager stillingen efter Kathrine Olldag.

