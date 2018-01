Ny kødbutik åbner til marts

- Og vi er kommet for at blive. Jeg altid undret mig over, at der er fire fiskebutikker, men intet kødudsalg i Karrebæksminde. Derfor er jeg sikker på, at der er brug for et sted, hvor du kan købe godt kød. Kvalitetsprodukter, siger Niklaes Skjold Jensen, der har arbejdet otte år i Fiskehuset.